الداخلية العراقية تفنّد مزاعم إلغاء "بطاقة السكن": معتمدة حالياً في جميع الدوائر الرسمية

فنّدت وزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، ما تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء "بطاقة السكن" ضمن المستمسكات الثبوتية خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الوزارة في بيان، أن البطاقة ما زالت معتمدة، والعمل بها مستمر بشكل طبيعي في جميع الدوائر والمؤسسات الرسمية، مشددة على أن ما يُشاع حول إلغائها "لا أساس له من الصحة".

كما أشار الداخلية إلى أنها ماضية في تنفيذ مشروع السكن الإلكتروني، الذي يهدف إلى تنظيم وأتمتة بيانات السكن، تمهيداً لدمجها مستقبلاً ضمن البطاقة الوطنية الموحدة، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين؛ داعيةً وسائل الإعلام والمواطنين كافة إلى ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وتجنب تداول الأخبار غير الموثوقة.