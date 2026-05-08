الداخلية العراقية تفند مزاعم مراقبة اتصالات وحسابات المواطنين

نفت وزارة الداخلية العراقية، يوم الجمعة، الأنباء المتداولة حول مراقبة الاتصالات والحسابات الشخصية، مبينة أنها مجرد "إشاعات".

وجاء في بيان للوزارة، ورد لوكالة شفق نيوز، قولها إن "الوزارة تنفي جملة وتفصيلاً ما تداولته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات تزعم البدء بالعمل بنظام اتصالات جديد يتيح مراقبة المكالمات الهاتفية أو الرسائل عبر تطبيقات واتساب، فيسبوك، تليجرام وغيرها".

وأكدت الوزارة أن "هذه الأنباء هي إشاعات لا أساس لها من الصحة، وتندرج ضمن محاولات إثارة القلق وتضليل الرأي العام".

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي أخباراً عن نظام اتصالات جديد معتمد من قبل وزارة الداخلية العراقية، يقوم بمراقبة حسابات العراقيين على المكالمات الهاتفية أو الرسائل عبر تطبيقات واتساب، فيسبوك، وتليجرام.