الداخلية العراقية تفتتح محطة جوازات السفر الإلكتروني في ماليزيا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد، افتتاح محطة جوازات السفر الإلكتروني في كوالالمبور عاصمة دولة ماليزيا.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن هذا المكتب تم افتتاحه عملاً بتنفيذ البرنامج الحكومي لتبسيط إجراءات المواطنين المقيمين خارج جمهورية العراق.

وأضاف البيان أن المكتب شرع باستقبال المراجعين بهدف تقديم أفضل الخدمات لهم والاستماع إلى طلباتهم واحتياجاتهم وتلبيتها وفق القانون.

في غضون ذلك أعلنت دائرة الأحوال، إنجاز جميع معاملات المواطنين في العاصمة بغداد التي تخص البطاقة الوطنية والجوازات.

كما دعت الدائرة، المواطنين الى تسلمها من المواقع المخصصة لها من الساعة 2 بعد الظهر لغاية 10 مساءً، في حين أكدت أن جميع معاملات المواطنين في باقي المحافظات ستنجز خلال الأيام القليلة المقبلة.