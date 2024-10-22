الداخلية العراقية تغلق 69 مشروعاً للحد من التلوث البيئي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، إغلاق 69 مشروعاً مخالفاً للشروط البيئية وغير المرخصة من وزارة البيئة.

وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية شرطة البيئة التابعة لمديرية الدفاع المدني تواصل متابعة الأنشطة الصناعية والتجارية المخالفة للشروط البيئية وغير المرخصة من وزارة البيئة، وذلك وفقًا لقانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009، كما يجري تفعيل قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013، الذي ينص على إغلاق الأنشطة المخالفة لتعليمات الدفاع المدني".

وأشار ميري إلى "إغلاق (69) مشروعاً مخالفاً منذ بدء الحملة في 15/10/2024، وحتى تاريخ اليوم"، لافتاً في ذات الوقت إلى "إجراء كشف موقعي على (97) مشروعاً، بالتعاون مع وزارة البيئة، بما في ذلك معامل الطابوق ومعامل صناعية متعددة النشاطات".

وتابع، "كما عززت المديرية حملاتها في مواقع الطمر الصحي لمكافحة حرق النفايات، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية للحد من التلوث البيئي في الهواء والماء والتربة".

وحثت المديرية، وفقاً للبيان، أصحاب المعامل المخالفة على الالتزام بالشروط البيئية، من خلال منع استخدام النفط الأسود في معامل الطابوق وتركيب مرشحات للأدخنة للحد من التلوث. كما أن الحملة مستمرة من شرطة البيئة بالتنسيق مع وزارة البيئة للحد من التلوث البيئي.

وشهدت العاصمة بغداد وبعض المحافظات الأخرى في الآونة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات تلوث الهواء، مما أثار المخاوف لدى المواطنين، فيما حذر مختصون من مخاطر التلوث البيئي على صحة الإنسان وخصوصاً الجهاز التنفسي.

ووجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوم الثلاثاء الماضي 15 تشرين الأول الجاري، بإغلاق معامل الطابوق غير المجازة وكذلك منع حرق النفايات.

وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن إجراءات شاملة لمواجهة التلوث وتحسين البيئة في العاصمة بغداد، التي تشهد منذ أيام انتشاراً كبيراً لرائحة الكبريت.