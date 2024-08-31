الداخلية العراقية تعلن مغادرة 96% من الأجانب المشاركين في إحياء الأربعينية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية العراقية يوم السبت، مغادرة الوافدين الأجانب المشاركين في احياء الزيارة الاربعينية بمحافظة كربلاء.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الاعلام الامني العميد مقداد ميري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه "من خلال التدقيق والاحصائيات المعتمدة، فقد غادر البلاد نحو 96% من الزائرين العرب والأجانب الذين وفدوا خلال زيارة الأربعين"ز

وأضاف العميد ميري؛ أن "4% فقط دخلوا العراق متأخرين ولا زالت اقاماتهم سارية المفعول وسيستثمرونها لإحياء وفاة النبي الأكرم (ص) في محافظة النجف".