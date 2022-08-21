كربلاء تعلن إغلاق "قطارة الإمام علي" بالكامل: أصبحت مكان خطر

شفق نيوز / أعلن محافظ كربلاء، نصيف الخطابي، يوم الأحد، إغلاق "قطارة الإمام علي" على خلفية الانهيار الذي تعرض له المبنى وأدى إلى سقوط 10 ضحايا بينهم أطفال، وفق إحصاءات رسمية أولية.

وقال الخطابي، خلال لقائه مع وزير الداخلية عثمان الغانمي، إن "موقع الحادثة أغلق بالكامل، لكونه أصبح مصدر خطر على المواطنين".

وكان الغانمي، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري، قد وصلا عصر اليوم، إلى محافظة كربلاء، للإشراف على عمليات إنقاذ المحاصرين تحت أنقاض "قطارة الإمام علي"، بناء على توجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقدم الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تعازيه لذوي الضحايا، مشيداً في الوقت نفسه بـ"جهود الدفاع المدني في انتشال المحاصرين وإخراج أكبر عدد منهم".

وعصر اليوم، انتشلت فرق الدفاع المدني العراقي، جثة طفل، وهي الضحية الخامسة التي جرى انتشالها حتى اللحظة، من تحت ركام "قطارة الإمام علي" في محافظة كربلاء (80 كم جنوب العاصمة بغداد).

وكان مدير الدفاع المدني في كربلاء، العميد طاهر الزبيدي، قد أخبر بوقت سابق من اليوم، وكالة شفق نيوز، أن هناك 6 مفقودين تحت الركام، وفرص الوصول إليهم أحياء تتضاءل مع مرور الوقت، لذلك هناك تكثيف في عمليات البحث بواسطة فريق دولي لمواجهة الطبيعة الصخرية والانهيارات المركبة، حيث بدأ الحادث بانهيار للتل أعقبه انهيار السقف، ما ساهم في زيادة صعوبة الأعمال الحفرية.

وانهار مزار قطارة الإمام علي في محافظة كربلاء، أمس السبت، حيث حاصر نحو ستة أشخاص تحت الركام، وعلى إثر ذلك توجهت فرق الدفاع المدني من كربلاء وبغداد وبابل والنجف والديوانية للمساهمة في جهود إنقاذ المحاصرين تحت الركام.

وتتصاعد نقمة الشارع العراقي على الموقف الحكومي الذي وصفه البعض بـ"الخجول" ازاء انقاذ المحتجزين تحت ركام انهيار تل ترابي في مزار ومقام قطارة الامام علي في كربلاء.