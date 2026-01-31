رسميا .. الداخلية تُبرئ ضابطاً في الشرطة من تهم "غير اخلاقية" وتعلن طرد نحو 5 آلاف منتسب

شفق نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، براءة العميد احمد جواد آمر قاطع شرطة نجدة الكندي في جانب الرصافة من العاصمة بغداد من التهم "غير الاخلاقية" المنسوبة إليه، في حين أكدت طرد نحو 5000 منتسب من الخدمة لمخالفتهم القوانين والتعليمات.

وكانت قناة "عراق الحدث" المحلية الفضائية قد نشرت تهما منسوبة الى الضابط جواد بممارسة افعال غير اخلاقية مع عناصر تم تعيينهم حديثا في سلك الشرطة من خلال إجبارهم على ذلك، مما أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وداخل المجتمع العراقي الأمر الذي دفع بوزارة الداخلية إلى تشكيل لجنة تحقيقية للكشف عن حقيقة تلك الادعاءات.

و بخصوص نتائج التحقيق في تلك القضية عقد مدير العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية العميد مقداد ميري مؤتمراً صحفياً حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن وزارة الداخلية لا تقف مع أي مخالف، والكل يخضع للقانون، مبينا أن ما يقارب خمسة آلاف ضابط ومنتسب تم طردهم من الخدمة.

وأضاف "نحن نحترم حرية الصحافة والإعلام، ونحن شفافون جدا مع وسائل الإعلام من خلال اطلاعهم على الاخبار كافة، وبسبب الاستخدام السيء للإعلام تعرضت سمعة وزارة الداخلية إلى التهديد ووضعتها على المحك".

كما اعتبر العميد ميري، تلك التهم التي نسبتها قناة "عراق الحدث" الفضائية إلى الضابط أعلاه "استهداف للداخلية، ولـ700 ألف ضابط ومنتسب فيها.

