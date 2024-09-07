الداخلية العراقية تعلن إصدار أكثر من 40 مليون بطاقة وطنية للمواطنين

شفق نيوز/أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، اصدار اكثر من 40 مليون بطاقة وطنية للمواطنين في البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء نشأت الخفاجي وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه لغاية يوم الخميس الماضي، أصدرت الوزارة 40 مليونا و152 ألفا، و177 بطاقة وطنية منحت للمواطنين، معتبرا أن هذا الرقم كبير وهو اعلى انجاز لوزارة الداخلية، وخلال الأيام القادمة ستكون هناك إصدارات جديدة ويتصاعد الرقم أكثر.

وأوضح المتحدث أنه خلال سبع سنوات أصدرت 25 مليون بطاقة، وخلال سنة ونصف السنة أصدرنا أكثر من 15 مليون بطاقة، مردفا بالقول إن هذا منجز كبير.

من جهته قال اللواء الخفاجي خلال المؤتمر، إن منح البطاقة الوطنية يجري بواقع 328 موقع عمل في وسط وجنوب وشمال العراق.

وبيّن أن طباعة البطاقة الوطنية الملونة تجري في مصنع انتاج في العاصمة بغداد وهذا يوفر الجهد والوقت بعدم الذهاب إلى إبرام العقود، لافتا الى ان الخطوة الثانية سيتم فتح مصنع الجوازات الإلكترونية في بغداد.

وتابع مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، القول إنه في الشهر القادم سيتم افتتاح محطات البطاقات الوطنية في السفارات والقنصليات العراقية الخدمة الحالية العراقية في خارج البلاد.