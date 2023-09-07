الداخلية العراقية تعلن انتهاء حالة الانذار ج

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، يوم الخميس، إنهاء حالة الانذار "ج" وعودة القطعات الى وضعها الطبيعي وذلك بعد انتهاء الزيارة الاربعينية.

وقالت الداخلية في بيان مقتضب، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الوزير أعلن انتهاء الخطة الامنية الخاصة بالزيارة وعودة القطعات الى وضعها الطبيعي بعد انتهاء حالة الانذار (ج).

وبلغ العدد الكلي للزائرين الذين قصدوا مدينة كربلاء لأداء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين أكثر من 22 مليون زائر، بحسب العتبة العباسية.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال مؤتمر صحفي عقده في كربلاء، نجاح خطط زيارة الاربعين التي قال إنه "أشرف عليها شخصياً وبشكل مباشر".

كما أعلنت جميعة الهلال الأحمر العراقي، تقديم خدماتها لأكثر من 3 ملايين زائر عراقي وأجنبي خلال مراسيم الاربعينية.