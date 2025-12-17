الداخلية العراقية تعلق على اتفاقية السفر إلى إيران عبر "البطاقة الشخصية"

شفق نيوز- بغداد

علق المتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، يوم الأربعاء، على الأنباء المتداولة بشأن توقيع العراق اتفاقية مع إيران تسمح بالسفر بين البلدين باستخدام البطاقة الشخصية بدلاً من جواز السفر.

وقال ميري، لوكالة شفق نيوز، إن "ما جرى توقيعه هو مذكرة تفاهم فقط، وليس اتفاقية".

وأشار إلى أن "المذكرة تقوم على مبدأ التعامل بالمثل بين الجانبين، وتتعلق باستخدام البطاقة الشخصية في السفر بدل جواز السفر".

وتداولت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي اخباراً تفيد بأن العراق وإيران وقعا اتفاقية تسمح بالسفر بين البلدين عبر استخدام البطاقة الشخصية بدل جواز السفر.