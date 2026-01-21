تغيير شروط إصدار الجوازات للعراقيين في أنقرة

شفق نيوز– أنقرة

أعلنت سفارة جمهورية العراق في أنقرة، يوم الأربعاء، إيقاف إصدار الجوازات الإلكترونية بالاعتماد على صورة القيد الإلكترونية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزارة الداخلية العراقية.

وذكرت السفارة في بيان أنه اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 22/1/2026 سيكون إصدار الجواز الإلكتروني حصراً على أساس البطاقة الوطنية (الموحّدة)، وذلك في إطار تنظيم الإجراءات وتدقيق البيانات وفق الضوابط المعتمدة من قبل وزارة الداخلية العراقية.

ودعت السفارة المواطنين، إلى الالتزام بالتعليمات الجديدة، ومراجعة القسم القنصلي حصراً للمواطنين الذين لديهم البطاقة الوطنية (الموحّدة).

وأكدت حرصها على تقديم أفضل الخدمات القنصلية للمواطنين العراقيين المقيمين في الجمهورية التركية.