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الداخلية العراقية تصدر تحذيراً لمواطنين ومنتسبين أمنيين وعسكريين

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-17T20:23:14+0000
الداخلية العراقية تصدر تحذيراً لمواطنين ومنتسبين أمنيين وعسكريين

شفق نيوز/ حذرت وزارة الداخلية، يوم الأربعاء، المواطنين والمنتسبين الأمنيين والعسكريين من عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا وسلالته الجديدة، مؤكدة أنها ستطبق العقوبات كافة التي أقرها مجلس الوزراء بهذا الخصوص.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا لوكالة شفق نيوز، إن وزارة الداخلية في الفترة الماضية كانت ملتزمة بالإجراءات التي أقرتها اللجنة العليا للصحة والسلامة للوقاية من وباء كورونا، لاسيما في الدوائر التي لها علاقة بالمواطن كدوائر المرور والأحوال المدنية.

وبين أن الوزارة اتخذت في الفترة السابقة جملة من الإجراءات من ضمنها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات بالنسبة للمراجعين، وكذلك تحديد أعداد المراجعين لكل يوم عن طريق التقديم الالكتروني وإجراءات أخرى.

وبشأن المقررات الجديدة للجنة العليا للصحة والسلامة، أكد المحنا أن الوزارة تعمل على تطبيق الحظر الجزئي والكلي وسيكون هناك تنسيق وتعاون مع وزارة الصحة بهذا الصدد، مضيفاً أن الوزارة ستباشر بفرض الغرامات المالية على من لا يرتدي الكمامات الطبية وكذلك التجمعات البشرية بمختلف أشكالها ولأي سبب كان.

وأشار إلى أن هناك استثناءات من حظر التجوال للمنتسبين الامنيين والإعلاميين والكوادر الطبية والصحية، إلا أنه شدد على أن أي منتسب لا يلتزم بالحظر سيتعرض للمحاسبة، وكذلك متابعة المقاهي والمطاعم وغيرها التي لا تلتزم بالتعليمات.

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة قد أصدرت عدة تعليمات للحد من تفشي فيروس كورونا وسلالته الجديدة، من بينها فرض حظر تجوال كلي أيام الجمعة والسبت والأحد، وحظر جزئي من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة فجر في باقي أيام الأسبوع، وفرض غرامة مالية على من لا يرتدي الكمامة والطبية، ومنع إقامة مجالس العزاء ومناسبات الأفراح وغلق دور العبادة وإجراءات أخرى.

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