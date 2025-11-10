الداخلية العراقية تصدر امر قبض بحق "عمر الجمال"

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بصدور امر قبض بحق الاعلامي عمر الجمال، بتهمة المحتوى الهابط.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "من خلال متابعة لجنة مكافحة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، أصدر القضاء العراقي أمر قبض بحق الاعلامي عمر الجمال".

وأضاف "وذلك بعد ظهوره ببثّ خطابٍ يتضمّن الكراهية والإساءة إلى الرموز الدينية عبر منصات التواصل الاجتماعي".

وظهر الجمال يوم أمس، خلال التصويت الخاص في الانتخابات، عبر مقطع فيديو وهو يصرخ ويبكي، خلال دعوته ابناء المكون السني للمشاركة بالانتخابات.