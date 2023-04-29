الداخلية العراقية تشكل لجنة لإعادة الأمن الى ديالى

شفق نيوز/ عقد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوم السبت، اجتماعاً أمنياً عشائرياً في محافظة ديالى التي وصلها رفقة الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري، ورئيس ديوان الوقف السني مشعان الخزرجي، معلناً تشكيل لجنة بأمر ديواني برئاسته لإعادة الأمن الى محافظة ديالى.

وحضر الاجتماع بحسب بيان لمكتب وزير الداخلية ورد لوكالة شفق نيوز، قائد شرطة ديالى اللواء علاء غريب الزبيـدي، والقيادات الأمنية في المحافظة.

وشهد الاجتماع حضور عدد كبير من شيوخ ووجهاء العشائر والشخصيات الدينية والسياسية في عموم مناطق المحافظة.

وتضمن الاجتماع مناقشة مواضيع عدة، منها حفظ الأمن والاستقرار والتأكيد على التعايش السلمي ونبذ الخلافات والتلاحم بين مكونات المجتمع في المحافظة.

وأعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري تشكيل لجنة بأمر ديواني برئاسته لإعادة الأمن الى محافظة ديالى، مشدداً على البدء بصفحة جديدة في المحافظة.

من جانبه، ثمن الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري بحسب البيان "الجهود التي تبذل من قبل الجميع لحل المشاكل التي حصلت بسبب الإرهاب، مشدداً على أنه لا خيار لنا إلا أن نعيش سوية على هذه الأرض وفق مبادئ الكرم والتسامح".

في حين أشار رئيس ديوان الوقف السني الى ضرورة العمل من قبل جميع الأطراف من أجل محافظة ديالى وإعادة النازحين.

كما شهد الاجتماع أيضاً العديد من المداخلات والنقاشات لتعزيز الأمن والاستقرار في ديالى ونبذ الحالات والظواهر الدخيلة على المجتمع العراقي ووضع المعالجات الفورية والسريعة لها.