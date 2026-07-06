الداخلية العراقية تشدد على الإبلاغ المبكر عن الحرائق: 911 يصنع الفارق

شفق نيوز- بغداد

أكدت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، أن الوقاية وتعاون المواطنين يمثلان خط الدفاع الأول للحد من الحرائق، مشددة على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة العامة لتقليل الخسائر البشرية والمادية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العقيد محمد الحسون، لوكالة شفق نيوز، إن "العديد من الحرائق يمكن تفاديها من خلال الالتزام بإجراءات السلامة، ومنها فحص التمديدات الكهربائية بصورة دورية، وعدم استخدام الأجهزة الكهربائية بشكل خاطئ، وإطفاء مصادر اللهب بعد الانتهاء من استخدامها، فضلاً عن عدم ترك الأطفال دون رقابة بالقرب من مصادر الخطر".

وأضاف الحسون أن الوزارة "تدعو المواطنين إلى ترسيخ ثقافة الوقاية والتعامل المسؤول مع مسببات الحرائق، لما لذلك من أثر كبير في حماية الأرواح والممتلكات والحد من الخسائر البشرية".

وشدد على أهمية الاتصال الفوري بالرقم الموحد 911 عند وقوع أي حريق أو حالة طارئة، مبيناً أن هذا الرقم يتيح سرعة استقبال البلاغات وتوجيه فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث بأسرع وقت ممكن، بما يسهم في إنقاذ الأرواح والممتلكات.

وأكد الحسون أن "سلامة المواطنين مسؤوليتنا، والبلاغ المبكر عبر الرقم 911 يصنع الفارق في سرعة الاستجابة والحد من آثار الحوادث".

وخلال السنوات الماضية، شهد العراق حوادث حرائق واسعة النطاق، أبرزها في مستشفيات ومراكز صحية في بغداد والناصرية عام 2021، والتي أسفرت عن عشرات القتلى، بسبب غياب أنظمة الإطفاء والإنذار.

كما امتدت الحرائق إلى حقول الحنطة والشعير، حيث تشير بيانات الدفاع المدني إلى خسائر سنوية كبيرة في هذه المحاصيل خاصة في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى.