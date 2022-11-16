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الداخلية العراقية تسفر 75 أجنبياً لمخالفتهم قانون الإقامة

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-16T06:28:37+0000
الداخلية العراقية تسفر 75 أجنبياً لمخالفتهم قانون الإقامة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، عن القبض على 75 أجنبياً مخالفاً لقوانين الإقامة في العاصمة بغداد، وتسفيرهم الى خارج البلاد. 

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مفارز مديرية شؤون الإقامة في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة تمكنت من إلقاء القبض على 75 أجنبيا مخالفا لقانون الإقامة رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧ ، في مناطق "الكرخ والرصافة" بالعاصمة بغداد.

وبينت أن عملية إلقاء القبض عليهم جاءت بالتنسيق والتعاون مع جهاز المخابرات الوطني ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فضلا عن القوة الماسكة للأرض، مشيرة الى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم وتسفيرهم خارج البلاد.

 

 

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