الداخلية العراقية تسجل آلاف الدعاوى للعنف الأسري والاعتداء البدني الأعلى بينها

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد، تسجيل قرابة 14 ألف دعوى عنف أسري خلال مدة خمسة أشهر في عموم مناطق ومدن البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان اليوم، إنه "سجلنا خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام 13857 دعوى عنف أُسري مختلفة".

وأضاف أن الإعتداء البدني كان هو الأعلى نسبة بين هذه الدعاوى.

وكشفت احصائية رسمية صادرة عن وزارة الداخلية العراقية في العام 2023 عن تنامي العنف الأُسري بأشكاله كافة في العراق، وقد وصلت إلى 100 حالة في العاصمة بغداد فقط.