الداخلية العراقية تستعد لعيد الفطر بخطة خالية من قطع الطرق وتشديدات ضد "التحرش"

شفق نيوز/ أكد الناطق باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، يوم الثلاثاء، أن الخطة الأمنية الخاصة بعيد الفطر لا تتضمن أي قطع في الشوارع والطرقات، فيما ستتولى الشرطة المجتمعية الحد من ظاهرة "التحرش".

وقال المحنا لوكالة شفق نيوز، إن "الخطة الأمنية الخاصة بعيد الفطر اعتادت أجهزة الشرطة مع كل موسم بالعيد أن تكون هناك واجبات ثابتة وأخرى متغيرة حسب طبيعة الخطط الأمنية والتي تكون من خلال قيادة عمليات بغداد".

وأضاف "الخطة ستشمل تأمين أماكن التنزه والمولات من خلال زج عناصر من الشرطة المجتمعية للحد من ظاهرة التحرش وتوفير الأجواء الملائمة للعوائل العراقية".

وتابع المحنا "الخطة أيضاً شملت انتشار دوريات النجدة عند الجوامع لتأمين صلاة العيد للمصلين".

ولفت إلى أن "مديرية المرور سيكون لها دور في زج الدوريات بشكل مكثف لتنظيم حركة السير في بغداد والمحافظات".

ودعا المحنا المواطنين إلى "التعاون مع الأجهزة الأمنية وإبلاغ الدوريات القريبة عن أي حالة مشبوهة".

وختم بالقول "حتى الآن لا تتضمن الخطة قطع أي طريق ومن المحتمل أن تكون هناك قطوعات مؤقتة في حال وجود زخم بشري ضمن مقتربات الأماكن الترفيهية والمطاعم".

ومن المتوقع أن يكون يوم الجمعة أو السبت المقبلين، أول أيام عيد الفطر.