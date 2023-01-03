الداخلية العراقية ترصد "شائعات مغرضة" تتعلق ببطولة خليجي 25

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، رصد "شائعات مغرضة" بخصوص بطولة خليجي 25 التي من المقرر انطلاقها الجمعة المقبلة.

ودعا مدير الاعلام والعلاقات في الوزارة اللواء سعد معن في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الى "الابتعاد عن الشائعات المغرضة خلال بطولة خليجي 25"، مؤكداً "استمرار توافد الجماهير الرياضية من داخل وخارج البلاد للمشاركة في هذا العرس الكروي الكبير".

وقال معن، إن "آخر شائعة تم رصدها هي وقوع عملية قتل لاحد المشجعين او المواطنين في البصرة ويدعى "مزعل شلاكة ابو حربي تولد 1973"، موضحا أن "هذا الحادث حصل يوم 27 كانون الأول 2019، في منطقة محلة العرب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وقتها".

وتقام بطولة خليجي 25 في مدينة البصرة في العراق للمدة من 6 ولغاية 19 من شهر كانون الثاني الحالي.