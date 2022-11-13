الداخلية العراقية تخص شفق نيوز بتفاصيل "فقدان 450 طفلاً في بغداد"

شفق نيوز / أصدرت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد، توضحياً بشأن تصريح لقائد شرطة بغداد، بشأن تسجيل حالات فقدان كثيرة لأطفال، لم يعودوا إلى ذويهم.

وقال الناطق باسم الداخلية، اللواء خالد المحنا، لوكالة شفق نيوز، إن "تصريح قائد شرطة بغداد، بشأن المفقودين في العاصمة، فهم بشكل خاطئ، إذ لم يكن يقصد أن جميعهم من الأطفال فقط"، مبيناً أن "هناك 400 حالة، وثلثها جرى تأشيرها لدى أجهزة الشرطة أنهم عادوا إلى ذويهم، لكن الثلثين الآخرين من بينهم عادوا إلى ذويهم من دون إبلاغ الشرطة".

وأوضح المحنا، أن "حالات الفقدان ضمن القضايا غير الجنائية، أي أن يخرج الشخص من داره، لأسباب كثيرة تدور في إطار التفكك الأسري، والخلافات العائلية"، مؤكداً أن "هذه الأرقام غير مبالغ بها، وتأتي ضمن سياق معتاد عليه لمثل هكذا قضايا".

وكان قائد شرطة بغداد، عدنان حمود السلامي، قد أفاد أمس السبت، بتسجيل 450 طفلاً مفقوداً خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، فيما أشار إلى وجود جرائم اتجار بالبشر، وإلقاء القبض على مرتكبيها، وملاحقة البقية.