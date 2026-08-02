الداخلية العراقية تحقق مع منتسب سمح لمسافرة بختم تأشيرتها بنفسها

شفق نيوز- بغداد

وجه الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي، يوم الأحد، بتشكيل مجلس تحقيقي بحق أحد منتسبي الوزارة العاملين في منفذ زرباطية الحدودي، بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول وهو يسمح لامرأة بختم تأشيرة دخولها إلى الأراضي العراقية بنفسها، خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة.

وأكدت وزارة الداخلية، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن العوادي شدد على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتهاونين في أداء واجباتهم الأمنية.