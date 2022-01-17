الداخلية العراقية تحقق مع ضابط شرطة ينثر الاموال في نادي ليلي

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، عن فتح تحقيق مع ضابط شرطة "ينثر الاموال" في نادي ليلي ببغداد.

وقالت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فديو يظهر فيه احد ضباط مديرية شرطة محافظة بغداد/ افواج الطوارى وهو جالس في (نادي ليلي) ويقوم بنثر الاموال وتقديم التحايا الى مجموعة من الضباط الاخرين.

وأضاف البيان أن هذا التصرف ينافي التعليمات والضوابط العسكرية، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تشجب هذه الافعال الفردية المشينة والتي تمثل صاحبها فقط لكون ضابط الشرطة يجب ان يكون قدوة حسنة ومثل يحتذى به من قبل الجميع.

وعليه، ووفقاً للبيان، فقد تم تشكيل مجلس تحقيقي بحقه بأمر من قبل قائد شرطة بغداد واتخاذ الاجراءات الاصولية اللازمة.