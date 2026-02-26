الداخلية العراقية تحظر تقليد الرتب العسكرية من قبل المدنيين وتتوعد المخالفين (وثيقة)

شفق نيوز - بغداد

قرر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، حظر تقليد الرتب العسكرية من قبل المدنيين تربطهم صلة قرابة بضباط قوى الأمن الداخلي، متوعدا بفرض عقوبات قانونية بحق المخالفين لهذا القرار.

ووفقا لكتاب رسمي مذيل بتوقيع وزير الداخلية عبد الامير الشمري بتاريخ 24 من شهر شباط/فبراير الجاري، فإنه "قرر عدم جواز تقليد الرتب العسكرية للمشمولين بجداول الترقية لضباط قوى الأمن الداخلي من قبل أشخاص يحملون صفة مدنية غير عسكرية مهما كانت درجة قرابتهم أو صلتهم العائلية او العشائرية بالضابط المعني".

و طبقا للقرارات الصادرة، فإن "يكون تقليد الرتب العسكرية للمشمولين بجداول الترقية من قبل آمره الأعلى المباشر أو آمر الضبط الأعلى، وحسب السياقات المتعارف عليها داخل المؤسسة الامنية".

ووجه الوزير ايضا بـ"رصد حالات التصوير الفيديوي في مواقع التواصل الاجتماعي التي تخص تقليد الرتب العسكرية خلافا للفقرتين (1-2) أعلاه واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصر وفقا لقانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم (14) لسنة 2008 بعد نفاذ هذا الامر".