الداخلية العراقية تحظر الزي العسكري على الدراجات النارية

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، يوم الأحد، عن صدور توجيه وزاري بمنع ارتداء الزي العسكري أثناء قيادة الدراجات النارية لمنتسبي الشرطة العراقية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أصدر توجيهاً بمنع ارتداء الزي العسكري أثناء قيادة واستخدام الدراجات النارية من قبل منتسبي الشرطة.

وأوضح المصدر، أن التوجيه استثنى رجال المرور، نظراً لطبيعة عملهم التي تقتضي ارتداء الزي أثناء استخدام الدراجات النارية.

وأكد المصدر أن المخالفين للتوجيه سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية.