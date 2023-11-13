الداخلية العراقية تحصي أنشطة العام الحالي وتعتمد منظومة حديثة لرصد المخالفات المرورية

شفق نيوز/ كشفت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، عن حصيلة ما أنجزته بعض مديرياتها خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي، معلنة اعتماد نظام مراقبة عالية التقنية لرصد المخالفات المرورية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد الموسوي، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، عما أنجزته مديرية المرور العامة إنها تمكنت من طباعة 13 ألفاً و431 لوحة أرقام سيارة، وأصدرت 15 ألفاً و246 إجازة قيادة، و26 ألفاً و287 ورقة ثبوتية للسيارة "السنوية".

وأشار إلى أن مديرية المرور اعتمدت كاميرات الرادار الذكية ذات تقنية عالية تستطيع رصد أكثر من 50 سيارة في وقت واحد وتحديد ما إذا كانت هناك مخالفة وترسل الغرامة إلى المخالف، وأنجزتها نصبها في ثلاثة تقاطعات وتبقى تقاطعين.

وفيما يتعلق بمديرية الجنسية العامة، أوضح الموسوي أنها تمكنت من إنجاز طباعة 294 ألفاً و12 بطاقة وطنية، وبلغ عدد الجوازات الصادرة 52 ألفاً و738 جوازاً، وبلغ عدد الجوازات الإلكترونية الصادرة 21 ألفاً و992 جوازاً، كما أنجزت 237 معاملة تغيير نفوس واسم ولقب.

وأعلن أن "عملية نقل النفوس في المرحلة المقبلة ستكون بطريقة أسهل وأشبه بمعاملة البطاقة الوطنية وبإمكان المواطنين نقل نفوسها في أي محافظة كان".

من جهته قال مدير الدفاع المدني اللواء محسن كاظم، إن "المديرية هدفها تأمين حماية السكان والتقليل من حجم الخسائر وإدامة العمل في كل الظروف سواء في الحرب والكوارث الطبيعية أو السلم".

وأكد أن "المديرية رفعت الكثير من المقذوفات التي خلفتها الحروب السابقة وبلغ إجمالي عددها 19 ألفاً و186 مقذوفاً من قبل قسم معالجة القنابل في جميع المحافظات".

وتابع أن "من الواجبات الرئيسية التي تقوم بها مديرية الدفاع المدني إجراء كشوفات على الدوائر الرسمية والقطاع الخاص من المباني والمخازن والمعامل والمشاريع والكليات والمستشفيات والابنية كافة استناداً لقانون الدفاع المدني".

ولفت كاظم إلى أن "مديرية الدفاع المدني تمكنت خلال هذا العام من إخماد 19 ألفاً و200 حريق، وأنقذت ما قيمته 384 ملياراً و312 مليوناً و800 ألف دينار".

وختم بالقول "الدفاع المدني حصل على ما لم يحصل عليه طيلة الفترة السابقة، وأن رئيس الوزراء خصص 50 مليار دينار للمديرية منها 25 مليار دينار لشراء العجلات الحديثة، و25 مليار دينار لبناء 100 مفرزة للدفاع المدني في بغداد والمحافظات كافة".