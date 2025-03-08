الداخلية العراقية تحذر من رسالة احتيالية تستهدف مستخدمي "فيسبوك"

شفق نيوز/ حذر مركز الأمن السيبراني التابع لوزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، من رسالة احتيالية انتشرت مؤخراً على "فيسبوك"، تدّعي أن حساب المستخدم سيتم تعطيله بسبب انتهاك مزعوم لسياسات المنصة، وتطالب المستهدفين بفتح رابط إلكتروني للتحقق من هويتهم.

وذكر المركز، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الرسالة تندرج ضمن أساليب التصيد الاحتيالي (PHISHING)، حيث يقوم المهاجمون بإنشاء مواقع وهمية تشبه صفحات تسجيل الدخول الرسمية، بهدف خداع المستخدمين وسرقة بياناتهم الشخصية ومعلومات تسجيل الدخول الخاصة بهم".

وأوصى المركز، بحسب البيان، التحقق من صحة عنوان الموقع الإلكتروني والتأكد من عدم احتوائه على أخطاء إملائية أو رموز غير مألوفة قد تدل على تزويره، وتجنب فتح الروابط المشبوهة أو المجهولة المصدر، فضلاً عن استخدام أدوات فحص الروابط مثل موقع VIRUSTOTAL للتأكد من سلامتها قبل النقر عليها.