الداخلية العراقية تتراجع عن "إغلاقات رمضان" بتعليمات جديدة

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الداخلية العراقية، مساء السبت، تعليمات جديدة بشأن إجراءات شهر رمضان.

وذكر الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "لن يكون هناك غلق لجميع المطاعم والمقاهي وكذلك المولات وأماكن التبضع وجميع مرافق الحياة واستمرار الفعاليات الرمضانية في بغداد والمحافظات خلال شهر رمضان المبارك من وقت الإفطار لغاية وقت السحر".

وأكد ميري، "تطبق كامل إجراءات المنع خلال ساعات الصيام مع توفير الأجواء الآمنة الكاملة والانسيابية المرورية لجميع المواطنين الكرام".

وكان وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، وجه أول أمس الخميس، بمنع الإفطار العلني خلال شهر رمضان، شاملاً "غير المسلمين أيضاً"، ومنع تقديم المشروبات الكحولية وغلق مخازنها، فضلا عن غلق جميع المطاعم والمقاهي والنوادي الاجتماعية في الفنادق.