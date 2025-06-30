الداخلية العراقية تتخذ إجراءات قانونية بحق إمام مسجد وشاعر بتهمة التحريض الطائفي

شفق نيوز – بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، أن لجنة المحتوى الهابط التابعة لها اتخذت إجراءات قانونية بحق شخصين ( امام مسجد وشاعر) نشرا محتوى مخالفاً على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن خطابات طائفية وكراهية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن اللجنة رصدت في الآونة الأخيرة وجود عدد من المسيئين ممن يروّجون لخطابات تهدد السلم المجتمعي، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من المدعو عداي الغريري (إمام مسجد)، وعبد الحسين هيال الحاتمي (شاعر)، أمام محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النشر والإعلام.

وأكدت الوزارة أن ما صدر عن الشخصين من محتوى يتعارض مع القوانين النافذة ويهدد النسيج الوطني، داعية المواطنين إلى توخي الحذر والامتناع عن نشر أو تداول مثل هذه الخطابات التي تسيء إلى وحدة المجتمع وتثير الفتنة.