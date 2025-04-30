الداخلية العراقية تتخذ إجراءات بحق "كوافير تالين" بتهمة المحتوى الهابط

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، ان وزارة الداخلية شرعت باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المدعوة "كوافير تالين" بتهمة المحتوى الهابط.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية اتخذت تلك الإجراءات بحق "تالين" لظهورها في مقاطع بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي وعرضها صورا خادشة ومخلة بالحياء.

ومنذ شباط 2023، تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد عدة أشخاص متهمين بنشر محتوى غير لائق، شملت مذكرات قبض وأحكام حبس.

وقد أطلقت الوزارة منصة "بلّغ" لتلقي البلاغات حول هذا النوع من المحتوى، وتلقت الآلاف من الإخبارات.