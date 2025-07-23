الداخلية العراقية تتخذ اجراءات قانونية بحق مجموعة اطباء تجميل بتهمة المحتوى الهابط

شفق نيوز - بغداد

افاد مصدر امني مسؤول، يوم الاربعاء، باتخاذ السلطات الأمنية العراقية اجراءات بحق مجموعة من أطباء التجميل في عدد من المحافظات بتهمة المحتوى الهابط.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق عدد من أطباء مراكز التجميل لنشرهم محتويات هابطة مسيئة للذوق والآداب العامة والمجتمع العراقي.

وعمدت بعض المراكز مؤخرا وعبر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي على عرض أجزاء حساسة من أجساد النساء اللواتي خضعن لعمليات تجميل بهدف الدعاية والترويج لكسب الزبائن في مشهد غير مألوف وغريب على عادات وتقاليد المجتمع العراقي.

وزاد الإقبال في السنوات القليلة الماضية على عمليات التجميل بشكل ملحوظ خاصة بين النساء من تكبير الشفتين، ومناطق الصدر والارداف، وضرب ابر النضارة في الوجه وغيرها من التدخلات الجراحية لتحسين الشكل والجسم.