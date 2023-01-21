الداخلية العراقية تباشر بنصب اجهزة سونار لكشف تهريب الدولار

شفق نيوز/ باشرت وزارة الداخلية العراقية بالتنسيق مع حكومة اقليم كوردستان، يوم السبت، بنصب أجهزة سونار لكشف تهريب الدولار.

وذكر بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وزارة الداخلية بالتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان العراق باشرت بنصب أجهزة السونار على الطرق الخارجية التي تربط المحافظات لرصد حالات تهريب العملة الاجنبية ومحاسبة المضاربين بموجب القانون".

وأفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن قوة من الأمن الاقتصادي أجرت، صباح اليوم، ممارسة امنية في بورصتي الكفاح و الحارثية في بغداد، للبحث عن عصابات المتاجرة برفع سعر العملة والاحتكار، مبينا أن القوة اعتقلت عددا من أصحاب مكاتب الصرافة.

وأوضح المصدر، أن المداهمة تخللتها عملية كر وفر من قبل أصحاب مكاتب الصرافة والعاملين فيها، نافيا حدوث أي اشتباك مسلح كما نقلت بعض مواقع التواصل.