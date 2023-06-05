الداخلية: الحكومات المحلية تشرف على متابعة تسعير "امبيرات" المولدات ودورنا إسنادي

شفق نيوز/ كشفت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن اقتصار دورها في عملية متابعة تسعير المولدات الكهربائية على "اسناد" مفارز الحكومات المحلية في بغداد والمحافظات، فيما بينت أن الشرطة المجتمعية تعمل أيضا على توعية وتثقيف أصحاب المولدات بالالتزام بتعليمات وإجراءات التسعير الخاصة حكومياً.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في حديث لوكالة شفق نيوز إن "هناك حملة تنفذها الحكومات المحلية باعتبارها الجهة المسؤولة عن عملية تتبع تسعير التوزيع الكهربائي لاصحاب المولدات، وهناك تعهدات وتعليمات خاصة لاصحاب هذه المولدات ودعم خاص لهم من محافظة بغداد والحكومات المحلية سواء بتوزيع الوقود أو حتى تشغيل تلك المولدات التي يكون بعضها حكومي".

وأضاف المحنا أن "دور وزارة الداخلية يكون عبر تقديم الدعم والإسناد لتلك المفارز التي تقوم بالتفتيش وأجهزة الشرطة المجتمعية من خلال جولاتها عبر التوعية والتثقيف لأصحاب المولدات للالتزام بالتعليمات والإجراءات الخاصة بمحافظة بغداد والحكومات المحلية".