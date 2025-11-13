الخيكاني تستعرض تطور الصناعة الدوائية في العراق

شفق نيوز- بغداد

أكدت المدير التنفيذي لمصنع الصحة الوطني، ميادة الخيكاني، يوم الخميس، تطور الصناعة الدوائية بالعراق، فيما استعرضت ما ستتضمنه المدينة الصحية الجديدة.

وقالت الخيكاني لوكالة شفق نيوز، إن "الصناعة الدوائية في السنوات الأخيرة، تطورت بشكل واضح وملحوظ، وهذا نتيجة رؤية الحكومة ودعم وزارة الصحة التي شجعت المستثمرين لتطوير الدواء في العراق".

وأضافت "في الفترة الأخيرة تم وضع حجر الاساس للمدينة الصحة الدوائية، والتي تضم خمسة مصانع، أولها مصنع الصحة الوطني الموجود حاليا على ارض الواقع، وينتج المعقمات والمستلزمات الطبية، والمصنع الثاني سيتم الافتتاح في السنة القادمة لانتاج الادوية لمرضى السرطان والمناعة، والمصنع الثالث خاص بالغسيل الكلوي والمصنع الرابع لمشتقات بلازما الدم والمصنع الخامس للادوية الأخرى".

وبينت "سيتم بناء المصانع باحدث الطرق والمعايير العالمية، وتم توقيع اتفاقية مبدئية مع الشركات البريطانية والهولندية لنقل التكنولوجيا إلى داخل العراق، ونحاول استقطاب الكثير من الشركات الاجنبية وفتح أبوابها لإنعاش الصناعة الدوائية في العراق".