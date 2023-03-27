الخميس المقبل.. موجة برد "صفرية" وثلوج تعيد الأجواء الشتوية الى العراق

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، دخول موجة برد جديدة الى المدن العراقية بدءا من الخميس المقبل، فيما توقع المتنبئ الجوي صادق عطية انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي وهطول الثلوج في المناطق الجبلية أواخر الشهر الجاري ومطلع الشهر المقبل.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، "نتوقع استمرار تأثر بعض الأقسام الشمالية بهطول أمطار متوسطة الشدة"، مرجحاً "هطول أمطار في ديالى وأجزاء متفرقة من العاصمة بغداد وواسط".

ولفت الى ان "الأمطار تنحسر تدريجياً مساء اليوم"، مشيراً الى ان "هناك موجة باردة تدخل الخميس المقبل تدريجياً الى شمال وغرب البلاد وتتعمق ذروتها في المدن العراقية يوم الجمعة المقبل وتستمر ثلاثة ايام".

ولفت الى ان "تلك الموجة ستجعل الأجواء لطيفة وستؤدي الى انخفاض واضح وملموس بدرجات الحرارة وستكون الأجواء شتوية ليلاً".

بدوره قال المتنبئ الجوي صادق عطية، في منشور على صفحته في فيسبوك، تابعته وكالة شفق نيوز، أن "نهاية الشهر الجاري وبداية الشهر المقبل، سيشهد العراق كتلة هوائية من أصل قطبي تندفع من جهة اوروبا نحو منطقة الشرق الاوسط والعراق، تسبب انخفاضاً حاداً بدرجات الحرارة في عموم مدن البلاد لتبلغ ذروة الانخفاض بداية الاسبوع المقبل".

وأضاف "تشير التوقعات الى ان درجات الحرارة ستنخفض في بعض مناطق شمال وشرق العراق لما دون الصفر المئوي والثلوج متوقعة فوق القمم الجبلية".

وشهدت المحافظات العراقية أمس الأحد، هطول أمطار غزيرة، اضافة الى تساقط البَرَد (الحالوب) وعلى اثر ذلك وجه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين، بسبب سوء الأحوال الجوية، باستثناء المؤسسات الأمنية والخدمية.