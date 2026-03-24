الخميس المقبل.. كركوك تستنفر لمواجهة أمطار غزيرة وسيول

شفق نيوز- كركوك

أعلنت خلية الأزمات والكوارث في محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، رفع حالة الاستعداد إلى أقصى درجاتها لمواجهة حالة من عدم الاستقرار الجوي تشمل هطول أمطار غزيرة قد تبلغ ذروتها الخميس المقبل.

وذكرت الخلية في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن التقارير الصادرة عن المركز الوطني لإدارة الموارد المائية تشير إلى احتمالية ارتفاع مناسيب المياه وزيادة التصاريف، فضلاً عن تشكل السيول في بعض المناطق.

وأكدت الخلية اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية ورفع حالة الاستعداد إلى أقصى درجاتها، مشيرة إلى توجيه الدوائر الخدمية بتهيئة الآليات التخصصية وفرق الطوارئ للعمل على مدار الساعة لمواجهة أي طارئ.

ودعت المواطنين إلى توخي الحذر، وتجنب الاقتراب من مجاري الأنهار والمبازل والوديان أثناء هطول الأمطار، وعدم المجازفة بعبور الطرق المغمورة بالمياه، مع ضرورة متابعة الإرشادات الرسمية والإبلاغ الفوري عن أي حالات طارئة عبر القنوات المعتمدة.

وشهدت مناطق عدة في كركوك خلال الأيام الأخيرة موجة أمطار غزيرة أدت إلى تشكل سيول جارفة، ما تسبب بأضرار في البنى التحتية وقطع عدد من الطرق الحيوية.

وعلى إثر ذلك، حذرت مديرية الموارد المائية في كركوك، السبت الماضي، من ارتفاع مناسيب المياه في نهر الزاب الأسفل، نتيجة زيادة التصاريف المائية المطلقة من سد الدبس، داعية المواطنين إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

وأفاد سكان محليون بمحافظة كركوك لوكالة شفق نيوز، بأن سيولاً شديدة حاصرت أهالي إحدى القرى في ناحية ليلان، وتسببت بانقطاع الطريق الرئيسي المؤدي إليها، ما أدى إلى عزلها بشكل شبه كامل.

بدورها أعلنت شرطة قضاء الدبس، ضمن قيادة شرطة محافظة كركوك، إغلاق المنتجع السياحي في ناحية آلتون كوبري بشكل كامل، محذرة المواطنين من الاقتراب من المنطقة، وذلك بسبب الارتفاع المفاجئ في مناسيب مياه نهر الزاب.

وتشهد الأجواء العراقية منذ أيام عدة انخفاضاً في درجات الحرارة وأمطاراً غزيرة تسببت بسيول في العديد من المحافظات وأضراراً مادية بالبنى التحتية كما أدت إلى عزل بعض القرى والمناطق.