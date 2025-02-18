الخميس المقبل.. عطلة واحتفال في قضاء عراقي

شفق نيوز/ وجه محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، يوم الثلاثاء، بتعطيل الدوام الرسمي في قضاء تلعفر يوم الخميس المقبل بمناسبة عيد خضر الياس، في إطار تعزيز الروح المجتمعية والاحتفال بهذه المناسبة.

وأوضح الدخيل في بيانٍ ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من المبادرات الاحتفالية التي تهدف إلى تعزيز أواصر التواصل الاجتماعي وإضفاء جوٍ من البهجة والتلاحم بين أفراد المجتمع".

وبيّن، أن "عطلة الدوام الرسمي في قضاء تلعفر ستسهم في تمكين المواطنين من المشاركة في فعاليات العيد والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية"، مؤكدًا على "أهمية دعم الأنشطة المجتمعية التي تسهم في رفع المعنويات وتحقيق الارتباط بين فئات المجتمع كافة".

كما أشار الدخيل إلى أن "الجهات المعنية ستتخذ التدابير اللازمة كافة لضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية في القطاعات الحيوية خلال فترة العطلة، مع العمل على تنظيم الفعاليات الخاصة بالعيد بما يضمن سلامة الجميع".

وأضاف أن "الاحتفال بعيد خضر الياس يعكس التراث والقيم المجتمعية العريقة في محافظة نينوى"، مؤكدًا على "حرص الإدارة على تعزيز الروح الوطنية والاجتماعية بين المواطنين".