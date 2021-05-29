الخفاجي يوافق على مشروع يدر مليارات الدنانير على ذي قار (وثائق)

شفق نيوز/ أعلن مدير بلديات ذي قار الأسبق حسن دعدوش، يوم السبت، موافقة المحافظ أحمد الخفاجي، على مشروع يختص بتطوير مدينة أور الأثرية في المحافظة، مؤكداً أن المشروع سيوفر مبالغ مالية تقدر بمليارات الدنانير سنوياً.

وقال دعدوش، لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظ الخفاجي، وافق على مقترح مشروع تقدمتُ به إليه، لتطوير موقع آثار اور وايجاد طريقة لتمويل الموقع بشكل دائم وانهاء مشكلة ومعاناة مصادر التمويل".

وأضاف أن "المشروع يتلخص باستحداث وحدة ادارية بمستوى ناحية باسم (ناحية ابراهيم الخليل)، غير مؤهولة بالسكن للحفاظ وتأهيل هذه المواقع ذات الاهمية العالمية".

وتابع دعدوش، أن "المشروع سيوفر طريقين للتمويل، الأول يتمثل بتمويل الموازنة سنويا للوحدات الإدارية في العراق، والثاني من خلال السياحة للمدينة واموال المطار الذي سيخضع للناحية بعد تعيين مدير لها ومجلس بلدي وستكون مهمتهم الحفاظ على المنطقة وآثارها فقط".

وبين أن "التخصيصات المالية المتوقع وصولها للناحية المستحدثة ستبلغ أكثر من 4 مليارات دينار سنويا، وهي أموال كبيرة للحفاظ على مدينة أور وتراثها".