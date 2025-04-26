"الخط رقم 2" يتسبب بانقطاع الكهرباء عن قضاء هيت

شفق نيوز/ أعلن قائممقام قضاء هيت في محافظة الأنبار، هاشم محمد سويد، يوم السبت، عن حدوث انقطاع تام للكهرباء نتيجة خلل فني بالخط رقم (2) الواصل بين حديثة وهيت بجهد (132 ك.ف).

وقال سويد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الفرق الهندسية والفنية المختصة قد تم إعلامها بالحادثة، وهي حالياً بانتظار وصول فرق صيانة الشبكات من أجل معالجة الخلل الفني وإعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن".

وأضاف أن "الجهات المعنية تتابع الأمر باهتمام بالغ لضمان سرعة الإصلاح وتقليل فترة الانقطاع"، مشيراً إلى أن "الجهود مستمرة بالتنسيق مع دائرة الكهرباء في محافظة الأنبار".

ووجه قائممقام قضاء هيت دعوة إلى المواطنين بضرورة التحلي بالصبر والتعاون مع الكوادر الفنية حتى إكمال أعمال الصيانة وإعادة الخدمة الكهربائية بشكل طبيعي.