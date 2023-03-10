"الخط الساخن" ينقذ حياة فتاتين من تعذيب والدهن في ذي قار

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بأن اتصال هاتفي عبر الخط الساخن أنقذ حياة فتاتين من تعذيب وتعنيف والدهن في أحد المناطق السكنية، وسط الناصرية، مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فتاتين إحداهما دون العشرين، والثانية في العشرينات اتصلن عبر الخط (104) وابلغن الأجهزة الأمنية بتعرضهن للعنف الأسري على يد والدهن"، مشيراً إلى انه "وعلى الفور تم توجيه دوريات (النجدة ومركز شرطة الساهرون ومركز شرطة الأسرة والطفل) إلى منزلهن الكائن في حي أور وسط الناصرية مركز المحافظة".

وأضاف المصدر،" تم مداهمة المنزل والقبض على والدهن في الخمسينات من عمره، وتم تحرير الفتاتين، حيث وجدن محجوزات داخل غرفة مقفلة وآثار تعذيب على أجسادهن"، مؤكدا انه "تم احالة والدهن المتهم للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".