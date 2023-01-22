الخطوط العراقية تعلن الوصول لمراحل "متقدمة" برفع الحظر الأوروبي عن "الطائر الأخضر"

شفق نيوز/ أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، يوم الأحد، الوصول الى مراحل "متقدمة" برفع الحظر الأوروبي عن "الطائر الأخضر".

وقال مدير عام للشركة كريم كاظم لوكالة شفق نيوز، إن "جهود الحكومة العراقية ووزارة النقل والشركة الخطوط الجوية مستمرة لرفع الحظر الأوروبي عن الطائر الأخضر".

وأضاف أن "شركة الخطوط الجوية وصلت إلى مراحل متقدمة من الحوار والتباحث مع الجهات ومنظمة السلامة الأوروبية لرفع الحظر الأوروبي عن الطيران العراقي".

وكان الاتحاد الأوروبي قد منع الخطوط الجوية العراقية من التحليق في الاجواء الاوروبية منذ عام 2015، لوجود اخطاء في مفاصل شركة العامة للخطوط الجوية العراقية ادت الى منع دخول الطائر الاخضر الأجواء الأوروبية.