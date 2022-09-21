الخطوط العراقية ترصد هدراً بالمال العام في عقود أبرمتها إدارتها السابقة

شفق نيوز/ أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، يوم الأربعاء، تشكيل لجنة مركزية لمراجعة كافة العقود التي أبرمتها الإدارة السابقة مع مجموعة من الخبراء لوجود مؤشراتٍ واضحة على هدر في المال العام.

وقالت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ذلك جاء إستناداً لتوجيهات وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي".

وقال مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية كريم كاظم حسين وفقاً للبيان، إن "أولى القرارات التي تم إتخاذها إنهاء خدمات الكابتن جورج كمال الذي عينته الإدارة السابقة كمدير تنفيذي للشركة وأتضح بالدليل القاطع أنه يتقاضى مبالغ مالية عالية لا تتلائم مع ما يقدم من خدمات للشركة ، وعند إكمال تدقيق العقود أثبتت المراجعة أن هؤلاء الخبراء يتقاضون ما مقداره أربعة ملايين دولار سنوياً من دون تقديم فائدة للخطوط الجوية العراقية وسيتم إتخاذ القرار المناسب الذي يضمن مصلحة الشركة وإستبدالهم بكفاءات عراقية".

وتابع أن "هذا الملف كان واحداً من أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع مستوى الشركة خلال الفترة الماضية مؤكداً في ذات الوقت على استمرار جهود الإدارة الجديدة للمضي بالخطوات الإصلاحية التي من خلالها تتم إعادة هذه الشركة العريقة الى سابق عهدها المشرق.

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة النقل العراقية، أن شركة menzies البريطانية للخدمات الأرضية تركت واجبها داخل مطار بغداد الدولي بشكلٍ مفاجئ ومن دون أي سابق إنذار، وكادت ان تتسبب بتعطيل الرحلات الجوية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية كريم كاظم حسين أشرف ميدانياً على أعمال الخدمات الأرضية لطائرات الناقل الوطني التي باشرت بتنفيذها ملاكات الشركة بعد أن انسحبت شركة menzies من واجبها داخل مطار بغداد الدولي بشكلٍ مفاجئ ومن دون أي سابق إنذار".

وقال حسين بحسب البيان، إن "إدارة الشركة ستتابع كافة الإجراءات القانونية ضد الشركة المذكورة ولا سيما أن تركها للعمل كاد أن يتسبب بتعطيل الرحلات لكن جهود أبطال الخطوط الجوية العراقية وتداركهم الموقف بشكلٍ عاجل حال دون ذلك".