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الخطوط العراقية تحقق في حادثة المقاعد بـ"صبيحة" إسطنبول

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-26T20:13:04+0000
الخطوط العراقية تحقق في حادثة المقاعد بـ"صبيحة" إسطنبول

شفق نيوز / أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، يوم الأحد، فتح تحقيق، في حادثة مقاعد إحدى طائراتها داخل مطار صبيحة التركي، بمدينة إسطنبول.

ويأتي ذلك، بعد تداول مقطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي والمتضمن حديث بعض المسافرين من مطار صبيحة الدولي، بمدينة إسطنبول التركية، عن عدم وجود مقاعد كافية لنقل المسافرين، على الرغم من إمتلاكهم تذاكر حجز على طائرة الخطوط الجوية العراقية.

وذكرت الخطوط العراقية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "على ضوء ماتم تداوله في مقطع الفيديو، تم تشكيل لجنة تحقيقية عاجلة بإشراف مباشر من قبل المدير العام للشركة لأجل الوقوف على ملابسات الحادث، ومحاسبة المقصرين في حال ثبت وجود تقصير من قبل الشركة" .

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