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الخطوط الجوية توضّح حقيقة الهبوط الاضطراري لطائرة متجهة من بغداد إلى بيروت

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-29T09:22:42+0000
الخطوط الجوية توضّح حقيقة الهبوط الاضطراري لطائرة متجهة من بغداد إلى بيروت

شفق نيوز/ كشفت شركة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الأربعاء، حقيقة الهبوط الاضطراري لإحدى طائرتها المتجهة من بغداد الى بيروت.

وقال مسؤول في الشركة لوكالة شفق نيوز، إن "الأنباء التي تحدثت عن هبوط اضطراري لطائرة الخطوط الجوية العراقية المتجهة من العاصمة بغداد الى بيروت، بسبب خلل فني غير صحيحة إطلاقاً".

وبين المسؤول، الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه أن "إحدى طائرات شركة الخطوط الجوية العراقية، حصل خلل فني فيها، وهي في مطار بغداد الدولي، ولم تقلع وتم استبدال الطائرة بأخرى، والرحلة تأخرت أقل من ساعة واحدة، والطائرة العراقية متوجه حالياً الى بيروت".

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبراً مفاده بحصول هبوط إضطراري لطائرة بعدما أقلعت متجهة إلى مطار بيروت الدولي.

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