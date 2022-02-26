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العراق يصدر توضيحا حول اقلاع طائرة إلى موسكو وعودتها أدراجها لمطار بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-26T13:31:11+0000
العراق يصدر توضيحا حول اقلاع طائرة إلى موسكو وعودتها أدراجها لمطار بغداد

شفق نيوز/ أعلنت الخطوط الجوية العراقية، يوم السبت، أسباب إقلاع طائرة من مطار بغداد الدولي متوجهة إلى العاصمة الروسية موسكو والاضطرار للعودة إلى أدراجها.

وقالت إدارة الشركة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الرحلة المرقمة IA241 لطائرة الشركة من طراز B737 والتي كانت مجدولة اليوم السبت من بغداد الى موسكو فد تأخرت بسبب غلق الأجواء لمسار الرحلة المحادي لأوكرانيا من قبل السلطات الروسية.

وأوضحت أن الاغلاق جاء بعد اقلاع الطائرة ووصولها الى فوق أجواء محافظة أربيل، مما إستدعى الى إبلاغ قائد الطائرة بالإنتظار في الأجواء لحين إستحصال الموافقات الرسمية وتحويل مسار الرحلة الجديد بين جورجيا وكزخستان ثم الهبوط في مطار موسكو.

وتابعت أنه بعد تأخر إستحصال الموافقات الفورية، تم التوجيه لإعادة الطائرة الى مطار بغداد الدولي لحين إستحصال الموافقات الرسمية من قبل العمليات الجوية وسلطات الطيران للدول التي تم تحويل مسار الرحلة اليها والتي إستمر صدورها قرابة الساعتين.

وأضافت أنه تم إستئناف الرحلة مباشرة لنقل المواطنين العراقيين الراغبين بالعودة الى أرض الوطن، موضحة أنه سيتم إستمرار التواصل مع سلطة الطيران المدني الروسي للتأكد من إستمرار الرحلات بين بغداد وموسكو.

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