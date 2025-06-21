الخطوط الجوية اللبنانية تلغي 8 رحلات إلى العراق

شفق نيوز/ قررت الخطوط الجوية اللبنانية، اليوم السبت، إلغاء ثماني رحلات الى العراق غدا الأحد وبعد غد الاثنين مع استمرار الصراع بين إسرائيل وإيران ودخوله الأسبوع الثاني.

وكانت وزارة النقل قد أعلنت، أمس الجمعة، عن تجاوز المرحلة الحرجة المتعلقة بإعادة نقل العراقيين العالقين في الخارج، عبر تسيير 10 – 12 رحلة يوميا ضمن خطة الإخلاء الطارئ.

ومن المقرر أن تسيّر سلطات الطيران المدني العراقية، اليوم السبت، إلى تركيا لإجلاء مواطنين عالقين عبر مطار البصرة الدولي.

يشار إلى أن السلطات العراقية قد بدأت يوم الجمعة الـ13 من شهر حزيران/يونيو الجاري بغلق الأجواء العراقية على خلفية الصراع الدائر بين إيران وإسرائيل.

وأعلن وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة ورئيس سلطة الطيران المدني العراقي، بنگين ريكاني، يوم الإثنين الماضي، أن الرحلات الجوية من وإلى مطار البصرة ستتواصل، رغم استمرار إغلاق الأجواء العراقية أمام حركة الطيران.