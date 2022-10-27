سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الخطوط الجوية العراقية تكشف حقيقة توقف حركة الملاحة في ثلاثة مطارات

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-27T07:41:12+0000
الخطوط الجوية العراقية تكشف حقيقة توقف حركة الملاحة في ثلاثة مطارات

شفق نيوز/ نفت شركة الخطوط الجوية العراقية، يوم الخميس، ما أُشيع حول توقف حركة الملاحة الجوية في ثلاثة مطارات في البلاد على خلفية احتجاجات لموظفين في الشركة.

وقال المتحدث باسم الشركة وليد الدلفي، لوكالة شفق نيوز، إن "الأنباء التي تتحدث عن توقف مطارات بغداد والبصرة والنجف عن العمل، وتعليق بيع تذاكر السفر غير صحيح اطلاقاً"، مؤكدا أن "المطارات تعمل بشكل طبيعي وكذلك عملية بيع تذاكر السفر".

وبين ان "هناك تظاهرة لبعض موظفي شركة الخطوط الجوية العراقية وهذا حق مشروع لهم"، مستدركا القول "لكن لا توجد أي توقف في حركة الملاحة بالمطارات كافة، وكذلك نظام بيع تذاكر السفر يعمل بشكل طبيعي بجميع الفروع".

وتظاهر العشرات من موظفي العقود في المطارات الدولية (بغداد، والبصرة، والنجف)، صباح اليوم الخميس، مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم.

وقال مراسلو وكالة شفق نيوز، إن المحتجين طالبوا ايضا باقالة مدير الخطوط الجوية العراقية كريم كاظم بعد أن أخل بوعوده في عدم تثبيتهم بل قام بنقلهم إلى خارج الشركة.

وهدد المتظاهرون بالتصعيد واللجوء إلى اعتصام مفتوح في حال عدم الإستجابة لمطالبهم، وفقا للمراسلين والمعلومات الصحفية الواردة.

related

النجف تضع 20 مشتبهاً باصابته بكورونا تحت الحجر

Date: 2020-02-25 17:25:16
النجف تضع 20 مشتبهاً باصابته بكورونا تحت الحجر

تسجيل 43 اصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظتين عراقيتين

Date: 2020-04-04 11:20:18
تسجيل 43 اصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظتين عراقيتين

منها بمشاركة عشائرية.. تظاهرات في خمس محافظات عراقية

Date: 2019-12-14 09:38:53
منها بمشاركة عشائرية.. تظاهرات في خمس محافظات عراقية

وفد رفيع من بغداد يصل النجف

Date: 2021-07-14 07:53:46
وفد رفيع من بغداد يصل النجف

الصحة تعلن 8 إصابات جديدة بكورونا في محافظتين

Date: 2020-03-07 18:29:10
الصحة تعلن 8 إصابات جديدة بكورونا في محافظتين

صحيفة أمريكية تنذر شباب العراق من "خصم اجتماعي جديد"

Date: 2019-09-15 13:48:02
صحيفة أمريكية تنذر شباب العراق من "خصم اجتماعي جديد"

احتجاجات في أربيل والموصل والبصرة وإصابات في بغداد على قصف منتجع زاخو

Date: 2022-07-21 15:58:26
احتجاجات في أربيل والموصل والبصرة وإصابات في بغداد على قصف منتجع زاخو

وقفة احتجاجية في البصرة واطلاق نار قرب مقر قيادة شرطة ذي قار

Date: 2019-11-30 09:33:02
وقفة احتجاجية في البصرة واطلاق نار قرب مقر قيادة شرطة ذي قار