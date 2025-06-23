الخطوط الجوية العراقية تعلن تسيير رحلة استثنائية من الأردن إلى البصرة

شفق نيوز/ أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، يوم الاثنين، تسيير رحلة استثنائية من مطار الملكة علياء الدولي، إلى مطار البصرة الدولي.

وذكرت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "نظراً للظروف التي تمر بها المنطقة وحرصاً منا على تأمين عودة آمنة وميسّرة لأبناء الجالية العراقية، نعلن عن تسيير رحلة استثنائية مباشرة من مطار الملكة علياء الدولي/ عمّان إلى مطار البصرة الدولي وذلك يوم الخميس الموافق 2025/6/26، في تمام الساعة التاسعة صباحاً".

ودعت الشركة، بحسب البيان، من الراغبين بالسفر المبادرة بالتسجيل المسبق عبر مراجعة المكتب الرئيسي الكائن في منطقة الرابية بالأردن، مؤكدة أهمية التسجيل المبكر لضمان الحجز وتنظيم الإجراءات بسلاسة.

وأعلنت وزارة النقل، يوم الجمعة الماضي، عن تجاوز المرحلة الحرجة المتعلقة بإعادة نقل العراقيين العالقين في الخارج، عبر تسيير 10 – 12 رحلة يوميا ضمن خطة الإجلاء الطارئ.