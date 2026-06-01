الخطوط الجوية العراقية تعلن استئناف الرحلات إلى بيروت

شفق نيوز- بغداد

أعلنت الخطوط الجوية العراقية، مساء يوم الاثنين، استئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى بيروت.

وذكرت الخطوط الجوية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن القرار جاء "بعد استكمال المتطلبات التشغيلية وصدور الموافقات الرسمية من الجهات المختصة، بما يضمن انسيابية الحركة الجوية بين البلدين وفق أعلى معايير السلامة والأمان، وبما يعكس الحرص المستمر على سلامة المسافرين".

ونوهت، إلى أن المسافرين الذين تعذر سفرهم، اليوم الاثنين، بسبب توقف الرحلات، ستتم إعادة جدولة رحلاتهم وفق نفس المواعيد ليوم غد الثلاثاء الموافق 2 حزيران وبذات التفاصيل المقررة مسبقاً، دون أي تغيير.

ويأتي القرار بعد ساعات من إعلان شركة الخطوط الجوية العراقية، توقف الرحلات الجوية إلى بيروت.

وذكرت الخطوط الجوية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن توقف الرحلات جاء "بسبب الظروف الأمنية والأوضاع السائدة في المنطقة، وذلك حرصاً على سلامة المسافرين".

بالمقابل، أفاد مصدر مسؤول في مطار بيروت اللبناني لوكالة شفق نيوز، مساء اليوم الاثنين، باستمرار الرحلات الجوية وعدم وجود أي إغلاق، فيما أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية عن توقف الرحلات إلى العاصمة اللبنانية.