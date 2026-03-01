الخطوط الجوية العراقية تعلق رحلاتها حتى نيسان المقبل (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

قررت شركة الخطوط الجوية العراقية، يوم الأحد، تعليق جميع رحلاتها حتى مطلع شهر نيسان/ أبريل المقبل، على خلفية القصف المتبادل بين أميركا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

وبحسب كتاب رسمي ورد لوكالة شفق نيوز، فإن الخطوط العراقية أغلقت الرحلات في نظام الحجز لغاية الأول من الشهر المقبل، وكذلك إيقاف الحجوزات لجميع القطاعات التي تعمل عليها الشركة.

كما تضمن القرار إيقاف عمليات تغيير الحجز والاسترجاع و"تجميد" التذاكر "كرصيد للمسافر" وبالإمكان إعادة استخدامها من دون غرامات تأخيرية.

يأتي ذلك على خلفية الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل وأميركا صباح أمس الأحد على إيران والتي ردت هي الأخرى بهجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة على أهداف داخل إسرائيل والدول الخليجية وكذلك العراق.

وكانت العديد من دول المنطقة قد أغلقت أجواءها على خلفية التصعيد في الشرق الأوسط كما أن شركات الطيران الدولية علقت جميعا رحلاتها إلى منطقة الشرق الأوسط.