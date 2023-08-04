الخطوط الجوية العراقية تعتذر عن حادثة (الدب) الهارب من احدى رحلاتها

شفق نيوز/ اعتذرت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الجمعة، عن حادثة خروج (دب) مشحون على متن إحدى رحلاتها المتجهة من مطار بغداد الى دبي من صندوقه المخصص للشحن.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يبين استياء مسافرين عراقيين في الرحلة المتجهة من بغداد الى دبي بسبب خروج دب من قفصه المخصص لشحنه، وانتظارهم وقتا حتى السيطرة على الوضع.

وقالت الخطوط الجوية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنها "تتقدم بالاعتذار للمسافرين الكرام على الرحلة المتوجهة من مطار بغداد الدولي الى مطار دبي وما رافقها من تأخير لأسباب خارجة عن إرادة الشركة تتعلق بالشحنة الموجودة داخل غرفة الشحن (دب) والذي تم شحنه من بغداد الى الامارات بطريقة أصولية".

وأضافت الخطوط الجوية أنه وعلى الرغم من اتباع كافة الإجراءات المعتمدة عالمياً مع هذا النوع من الشحنات... وعند وصول الطائرة إلى مطار دبي تبين خروج الحيوان من الصندوق المخصص لنقله ما استدعى طاقم الطائرة الى التنسيق مع السلطات الإماراتية الي أرسلت على الفور فريقا متخصصا لتخدير الحيوان ونقله إلى خارج الطائرة، وبعد التأكد من عدم وجود ما يؤثر على سلامة المسافرين تم استئناف رحلة العودة بعد التأكد من عدم وجود أي أضرار تذكر".